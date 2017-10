Streit um Handy-Video Bild wirft Münchner Polizei Nötigung vor

Die Bild berichtet in ihrer heutigen Ausgabe über die angebliche Nötigung © Bild

Das bayerische Landeskriminalamt prüft Nötigungsvorwürfe der Bild-Zeitung gegen die Münchner Polizei im Zusammenhang mit den Messerangriffen am Samstag. Wie die Zeitung am Montag berichtete, hatte einer ihrer Reporter die Festnahme des mutmaßlichen Täters gefilmt. Anschließend sei er von einem Zivilbeamten gezwungen worden, die Aufnahme von seinem Mobiltelefon zu löschen. "Der Vorgang ist bekannt und wird geprüft", erklärte ein LKA-Sprecher in München. Mehr könne man dazu aktuell nicht sagen.