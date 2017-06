Streamingsender RTL 2 You wird eingestellt

Nur rund ein Jahr dem Start macht RTL 2 seinen digitalen Jugendsender RTL 2 You wieder dicht. Der Betrieb wird bereits zum 30. Juni eingestellt. Das Angebot habe sich weder im Zuschauer- noch im Werbemarkt durchsetzen können, teilt RTL 2 mit.



"Das Angebot konnte sich als unabhängige Plattform nicht wie erhofft durchsetzen. Wir haben alle Elemente von RTL 2 You analysiert und werden erfolgreiche Inhalte wie zum Beispiel 'Mjunik' bei RTL 2 fortführen", heißt es in einer Mitteilung des Senders. RTL 2 You war Ende Mai vorigen Jahres gestartet. Der ausschließlich über digitale Plattformen verbreitete Kanal richtete sich mit einer Mischung aus Eigenproduktionen, Partnercontent und Sendungen von RTL 2 an ein junges, online-affines Publikum von 14 bis 25 Jahren - die Generation Youtube, die dem linearen Fernsehen zunehmend den Rücken kehrt.Unabhängig von der Einstellung von RTL 2 You halte man aber weiter an einem 360-Grad-Ansatz fest. So werde man weiterhin sowohl reine Online-Only-Formate entwickeln, als auch alle geeigneten Formate über soziale Medien verbreiten. So ist für die Realityshow "Love Island" eine eigene Programm-App geplant, die ein zentraler redaktioneller Bestandteil der Sendung werden soll.Auch die von dem Sender selbst entwickelte technische Plattform von RTL 2 You soll weiterhin zum Einsatz kommen. Bestimmte Funktionen werden in andere technische Plattformen integriert und für die Entwicklung neuer Produkte verwendet. dh