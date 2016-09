Streamingdienst DAZN verärgert Nutzer mit Technikproblemen

...wenn der Stream denn läuft Foto: DAZN

So etwas wie ein "Netflix des Sports" soll der Streaming-Service DAZN werden. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Das zeigen die wiederholten Ausfälle der Plattform in den ersten Wochen. Besonders heftig war es am zurückliegenden Wochenende.