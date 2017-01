Streaming Video-Umsatz kratzt an der Milliardengrenze

Netflix krempelt die TV-Nutzungsgewohnheiten um Foto: Netflix

In diesem Jahr wird der Umsatz mit Video-on-Demand-Angeboten in Deutschland voraussichtlich auf 945 Millionen Euro steigen – ein Plus von satten 18 Prozent. Das teilt der Digitalverband Bitkom auf Basis von Zahlen der Marktforscher von IHS Markit mit.