Streaming-Plattform Twitch verstärkt sich mit Spotify-Managerin und schließt Partnerschaft mit Schalke 04

Im Mai hatte Twitch einen deutschen Standort in Hamburgeröffnet - nun baut die Streaming-Plattform auch das Sales-Geschäft in Deutschland aus. Dafür kommt die ehemalige Spotify-Managerin Sumi Chumpuree-Reyntjes als Sales Director DACH zu Twitch. Gleichzeitig verkündet das Unternehmen eine neue Partnerschaft im wichtigen E-Sports-Bereich.

das Team noch weiter vergrößert werden. Weltweit beschäftigt Twitch über 1000 Mitarbeiter.

"Wir freuen uns, dass Sumi nun Teil unseres Teams ist, da wir unsere Beziehungen zu Marken und Mediaagenturen intensivieren möchten. Sumi bringt dazu ausreichende Erfahrung in der Vermarktung von Videowerbung und von Customized Advertising Solutions mit, die wir zukünftig auch für Partner in Deutschland anbieten", sagt sagt Burkhard Leimbrock, Commercial Director Europe und Managing Director von Twitch Deutschland.

Twicht streamt künftig die E-Sports-Spiele von Schalke 04 (Bild: Twitch) Chumpuree-Reyntjes selbst ergänzt: "Ich freue mich auf meine Aufgabe bei Twitch, die Zusammenarbeit mit Marken sowie Agenturen – und von Beginn an beim Aufbau des Deutschland-Teams dabei zu sein."

Deutschland gilt für Twitch als einer der wichtigsten Märkte. Kein Wunder: Auch hierzulande dringt E-Sports immer weiter in den Mainstream vor . Die Übertragung von Events aus diesem boomenden Bereich ist für Twitch eines der bedeutendsten Geschäftsfelder. Unter Chumpuree-Reyntjes will das Unternehmen das hiesige Geschäft nun weiter ausbauen. Die königsblauen E-Sport-Profis aus den Disziplinen League of Legends und Fifa sind künftig exklusiv mit eigenen Kanälen bei Twitch zu sehen. Geplant seien mehrere Formate, wie Twitch mitteilt."Mit Hilfe von Twitch bringen wir Live-Inhalte unserer Spieler direkt in die Wohnzimmer der Fans", sagt, Chief Gaming Officer des FC Schalke 04. "Wie auch im klassischen Fußball wollen wir dabei die Interaktion zwischen Spielern und Fans stärken, gleichzeitig aber auch langfristige Spielerkarrieren fördern. Twitch bietet hierfür die ideale Plattform." ire