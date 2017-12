Streaming-Dienst Netflix will Zuschauer Handlung in Sendungen mitbestimmen lassen

Netflix will den Zuschauern Mitbestimmungsrechte über Handlungen geben © Netflix

Netflix gibt Nutzern testweise die Möglichkeit, den Handlungsverlauf in Sendungen mitzubestimmen. Zunächst wurde bei einigen Kinderserien damit experimentiert, Zuschauer zwischen alternativen Wendungen entscheiden zu lassen. Demnächst sollen solche interaktiven Elemente auch in Programmen für Erwachsene ausprobiert werden, kündigte Netflix-Produktchef Greg Peters an.