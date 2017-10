Streaming-Dienst Netflix hebt die Preise an

Wer Serien wie "Bloodline" sehen will, muss künftig tiefer in die Tasche greifen Foto: Netflix

Der Internet-Videodienst Netflix erhöht seine Preise. Das kalifornische Unternehmen bestätigte am Donnerstag Medienberichte, wonach Kunden in den USA künftig etwa zehn Prozent mehr für das gängigste Abo-Modell zahlen müssen. Bei Börsianern kam das gut an, die Aktie legte um über fünf Prozent zu.