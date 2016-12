Storyclash-Charts ZDF rollt das Social-Media-Ranking von hinten auf

Das ZDF war im November der große Gewinner bei Facebook und Google+. Im aktuellen Social-Media-Ranking von Storyclash machte der öffentlich-rechtliche Sender sage und schreibe 86 Plätze gut. Sat 1 wurde dagegen auf Platz 19 durchgereicht.

Das Ranking Das Social-News-Start-up Storyclash hat sein Ranking der erfolgreichsten deutschen Medienseiten im Social Web erstmals im März 2015 veröffentlicht. Die Rangliste, die HORIZONT Online in Deutschland exklusiv präsentiert, basiert auf einem Algorithmus, der im Sekundentakt tausende Artikel im Netz überprüft und die Shares und Likes zusammenrechnet. Damit lässt sich aus dem Ranking herauslesen, wie Medienmarken in einem einzelnen Monat in sozialen Netzwerken tatsächlich performt haben.

Mit einem Zuwachs der Reaktionen um über 500 Prozent auf knapp 450.000 Interaktionen kletterte das ZDF im November im Storyclash-Ranking auf Platz 29. Ein Grund für das Plus dürften die Präsidentschaftswahlen in den USA gewesen sein, über die das ZDF umfangreich berichtet hat. Auch die "Tagesschau" (+18,6 Prozent), Spiegel Online (+12,3 Prozent) und die Nachrichtensender N24 (+12,5 Prozent) und n-tv (+10,6 Prozent) verzeichneten jeweils zweistellige Zuwächse bei den Social-Media-Interaktionen.Der größte Verlierer im November-Ranking ist Sat 1: Bei dem Privatsender gingen die Interaktionen im Vergleich zum Vormonat um 56 Prozent zurück. Damit rutscht der Sender, der sich im Oktober noch um fünf Plätze verbessern konnte, wieder um zwölf Plätze ab.An der Spitze des Rankings gab es indes keine Bewegung: Bild.de führt das Ranking nach wie vor souverän mit über 4 Millionen Interaktionen an. Dahinter folgen Heftig mit 3,35 Millionen Interaktionen, Focus Online mit 3,24 Millionen und Die Welt mit 2,42 Millionen Social-Media-Reaktionen.Die beiden meistgeteilten und kommentierten Beiträge im November waren übrigens Basteltricks von GenialeTricks.de für die Weihnachtszeit. dh