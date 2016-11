Storyclash-Charts Pro Sieben und Sat 1 rocken das Social-Media-Ranking im Oktober

Bild.de führt das Social Media Ranking von Storyclash an

Pro Sieben und Sat 1 sind die großen Gewinner im aktuellen Social-Media-Ranking von Storyclash. Pro Sieben kletterte im Oktober um sieben Ränge nach oben, Sat 1 machte fünf Plätze gut. Der Grund für das gute Abschneiden der beiden Sender dürfte vor allem die Castingshow "The Voice of Germany" sein.

Das Ranking Das Social-News-Start-up Storyclash hat sein Ranking der erfolgreichsten deutschen Medienseiten im Social Web erstmals im März 2015 veröffentlicht. Die Rangliste, die HORIZONT Online in Deutschland exklusiv präsentiert, basiert auf einem Algorithmus, der im Sekundentakt tausende Artikel im Netz überprüft und die Shares, Likes und Tweets zusammenrechnet. Damit lässt sich aus dem Ranking herauslesen, wie Medienmarken in einem einzelnen Monat in sozialen Netzwerken tatsächlich performt haben.

Pro Sieben landet mit rund 1,71 Millionen Reaktionen bei Facebook und Google+ im Social-Media Ranking auf Rang 6, Sat 1 platziert sich mit 1,66 Millionen Interaktionen direkt dahinter. Konkurrent RTL musste in den sozialen Netzwerken im vergangenen Monat dagegen Federn lassen und wird mit 1,58 Millionen Interaktionen (-28,7 Prozent) auf Platz 8 durchgereicht.Auf den ersten Plätzen änderte sich im Oktober dagegen nichts: Bild.de konnte seine Spitzenposition mit jetzt über 4 Millionen Interaktionen (+13,6 Prozent) weiter ausbauen und vergrößerte den Abstand auf Heftig (3,16 Millionen/-6,8 Prozent) noch einmal deutlich. Focus Online lag mit 3,15 Millionen Social-Media-Reaktionen fast gleichauf. Die Welt und Spiegel Online machen durch das dicke Minus von RTL jeweils einen Platz gut.Im Ranking der meistgeteilten Postings dominieren einmal mehr Videos: Erst auf Platz 6 findet sich der erste Artikel. Der meistgeteilte und kommentierte Beitrag war übrigens ein Sketch aus der Sat-1-Comedysendung "Knallerfrauen" mit rund 621.000 Reaktionen - auch das hat zum guten Abschneiden des Senders beigetragen. dh