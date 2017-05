"Stop serving ads on Breitbart.com" EU-Parlamentarier machen Druck auf Google

Die rechtskonservative Website Breitbart soll angeblich bald auch in Deutschland starten Foto: Screenshot

Insgesamt 26 Angehörige des EU-Parlaments haben Google in einem offenen Brief aufgefordert, Breitbart.com vom Google-Werbenetzwerk auszuschließen. Die als rechtspopulistisch geltende US-Website verfolge eine Agenda der Spaltung und des Hasses, heißt es in dem Schreiben, das an die Google-Manager Tom Siegel (Vice President of Trust & Safety) und Sridhar Ramaswamy (Senior Vice President of Ads & Commerce) adressiert ist.