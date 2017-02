Stern.de Anna-Beeke Gretemeier wird stellvertretende Chefredakteurin

Stern.de-Chefredakteur Philipp Jessen hat eine neue Frau an seiner Seite: Ab März verstärkt Anna-Beeke Gretemeier das redaktionelle Führungsteam der Website in der neu geschaffenen Position der stellvertretenden Chefredakteurin.

Die 30-Jährige ist seit 2014 für den Onlineauftritt des Magazins von Gruner + Jahr tätig, zunächst im Berliner Hauptstadtbüro, 2015 wechselte sie als Managing Editor mit Schwerpunkt Video und Social Media ins G+J-Stammhaus nach Hamburg.Gretemeier begann ihre Laufbahn 2006 als freie Mitarbeiterin in der Lokalredaktion der "Bild" in Hamburg. Sie absolvierte ein Volontariat an der Axel-Springer-Akademie und schrieb währenddessen für die "Bild" und die "Welt kompakt". 2011 machte sie sich mit einem Start-up selbständig und arbeitete zusätzlich als Pressereferentin für die Umweltschutzorganisation NABU."Ich freue mich sehr, mit Anna-Beeke Gretemeier eine herausragende Journalistin und geschätzte Kollegin an meiner Seite zu haben", sagt Philipp Jessen, Chefredakteur von Stern.de und Mitglied der "Stern"-Chefredaktion: "In der neuen Position wird sie ihre Stärken jetzt noch mehr nach Innen und nach Außen einsetzen können und Stern.de weiter voranbringen - Rock'n'Roll!" dh