Stellungnahme von Jan Böhmermann "Es steht amtlich fest: Es geht im Kern um einen Witz"

Jan Böhmermann hat das Ende des Ermittlungen gegen ihn zu scharfer Kritik an der aktuellen Situation in der Türkei genutzt, zeigte sich selbst aber erleichtert über die Entscheidung: "Es steht amtlich fest: Es geht im Kern um einen Witz", so Böhmermann in einem via Facebook verbreiteten Video.

Persönliche Stellungnahme von Jan Böhmermann

"Die Staatsanwaltschaft ist zu dem Schluss gekommen, dass ich ein unseriöser Quatschvogel bin, der beruflich Blödsinn macht", so der ZDF-Satiriker weiter. Alles andere hätte er zwar schmeichelhaft, aber auch einigermaßen beunruhigend gefunden. "Im Vergleich zu dem, was kritische Journalisten, Satiriker oder Oppositionelle in der Türkei damals und auch jetzt gerade durchmachen, ist dieses ganze Theater um die Böhmermann-Affäre schon wieder ein großer trauriger Witz", so der Moderator weiter. "Wenn ein Witz eine Staatskrise auslöst, ist das nicht das Problem des Witzes, sondern des Staates", kritisierte er den Wirbel um seine Sendung.Weitere persönliche Angriffe auf den türkischen Staatpräsidenten Erdogan vermied Böhmermann - einen Seitenhieb auf das ZDF konnte sich der Komiker indes nicht verkneifen: Die Sendung sei kein Ausrutscher gewesen, sondern "ganz normal und so gewissenhaft wie immer" abgenommen worden. Es sei für ihn als Künstler enorm wichtig, "einen starken, selbstbewussten öffentlich-rechtlichen Sender (...) hinter sich zu wissen, der Streit, Diskurs und Meinungsvielfalt nicht nur aushält, sondern aktiv befördert". Er stehe weiter zu 100 Prozent hinter dem ZDF. Der Sender hatte das Gedicht damals aus der Mediathek entfernt und dies damit begründet, dass der Beitrag nicht den "Qualitätsansprüchen und Regularien des ZDF" entspreche."Ich freue mich, dass ich jetzt wieder rausgehen und Witze zu jedem Thema machen kann", schloss Böhmermann seine Stellungnahme - und stimmte zum Abschluss die Monty-Python-Hymne "Always look on the bright Side of Life" an. dh