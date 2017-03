Stefan Westendorp Ehemaliger "TV Movie"-Chef gründet Agentur

Stefan Westendorp Foto: Westendorp Media

Der langjährige Chefredakteur von "TV Movie", Stefan Westendorp, macht sich mit einer eigenen Agentur selbständig. Westendorp Media bietet Beratung für Medienhäuser an und will außerdem in den Wachstumsbereichen Corporate Publishing und Content Marketing mitmischen.