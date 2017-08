Statt "Bundesliga bei Bild" "Bild" startet neue Sport-App

Die neue "Sport Bild App" (Bild: Axel Springer)

"Die meisten Reporter, die meisten Artikel. Es gibt keine Sport App, die mehr Journalisten im Einsatz hat und täglich so viele eigene Geschichten veröffentlicht," betont Matthias Brügelmann, "Fußball Bild"-Chef und Stellvertreter der Chefredakteurin der "Bild". Alfred Draxler, Chefredakteur der "Sport Bild" ergänzt: "Darauf haben unsere Fans lange gewartet, die Sportnachrichten von 'Sport Bild' sind nun auch per App erhältlich. Zusammen mit 'Bild', 'Fußball Bild', der 'Bild am Sonntag' und Transfermarkt bietet die neue Sport Bild App rund um die Uhr eine einzigartige Sportberichterstattung für das Smartphone." Die App ist ab sofort für iOS und Android verfügbar. dh