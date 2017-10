Star Wars Das ist der Trailer für "The Last Jedi"

"The Last jedi" kommt im Dezember 2017 in die Kinos Foto: Lucasfilm

Zur Vorstellung des Trailers zum neuen "Star Wars"-Film haben sich die Macher etwas Besonderes einfallen lassen: In der Halbzeit des Football-Spiels zwischen den Chicago Bears und den Minnesota Vikings marschierten am Montag (Ortszeit) Sturmtruppen auf das Feld, wie der deutsche Ableger der Profi-Liga NFL am Dienstag mitteilte. Danach wurde der Trailer zu "Star Wars: Die letzten Jedi" gezeigt; der Film kommt im Dezember in die Kinos.