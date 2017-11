"Staatsfunk"-Debatte BDZV-Präsident Döpfner wehrt sich gegen ARD und ZDF

Nächste Runde im Streit zwischen Verlegern und öffentlichen-rechtlichen Sendern. Mathias Döpfner, Präsident des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), nimmt in einem offenen Brief Stellung zu den jüngsten Anschuldigungen seitens ARD, ZDF und Deutschlandradio. Den Vorwurf, dass Rundfunk-Journalisten von den Zeitungen "diskriminiert" würden, hält Döpfner für reichlich unangebracht.

Mit dem offenen Brief reagiert der BDZV-Präsident auf die sogenannte Frankfurter Erklärung der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Redakteursausschüsse (AGRA). In dem am Donnerstag veröffentlichten Pamphlet hatte die AGRA die Verlage - und zwischen den Zeilen auch den Verbandschef höchstselbst - heftig kritisiert. "Wir fühlen uns diskreditiert, wenn Sie uns als Staatsfunk bezeichnen und uns damit unterstellen, dass wir uns politisch steuern lassen. Das ist komplett abwegig", heißt es in dem Schreiben, das eine Anspielung auf eine Rede Döpfners ist, die er im September auf dem Zeitungskongress in Stuttgart gehalten hatte. Damals hatte der Springer-Chef vor einer öffentlich-rechtlich-dominierten Medienlandschaft mit "Staatsfernsehen und Staatspresse im Netz" gewarnt. Diese sei "eher etwas nach dem Geschmack von Nordkorea", so Döpfner damals.

Die Rede von einer drohenden Staatspresse sei nie als Vorwurf an die Journalisten der Öffentlich-Rechtlichen gemeint gewesen, schreibt Döpfner, um kurz darauf seine Aussage von damals nochmals zu erläutern. "Wenn kein nachhaltig erfolgreiches digitales Geschäftsmodell etabliert werden kann, wäre bei weiter rückläufigem Printgeschäft ein Verlagssterben, eine Reduzierung der Vielfalt die Folge. Wenn dann irgendwann quasi nur noch öffentlich-rechtliche Online-Zeitungsangebote zur Verfügung stünden, dann und nur dann würde eine Art 'Staatspresse' entstehen, ein Monopol, das von zentral erhobenen Gebühren lebte und unter der Aufsicht von Politikern aller Parteien stünde. Dieses Konjunktiv-Szenario als Vorwurf misszuverstehen, die Journalisten der ARD seien 'Staatspresse', ist böswillig. Gemeint war es so nie", versichert Döpfner. mas