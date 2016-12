Sprache "Postfaktisch" ist das Wort des Jahres 2016

"Postfaktisch" ist das Wort des Jahres 2016 Foto: dfv

Der Begriff "postfaktisch" ist zum "Wort des Jahres" 2016 gekürt worden. In politischen und gesellschaftlichen Diskussionen gehe es zunehmend um Emotionen anstelle von Fakten, erklärte die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Freitag in Wiesbaden. Insofern stehe das Wort für einen tiefgreifenden politischen Wandel.