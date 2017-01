Sportvermarktung Wenige Vereine und Ligen eignen sich für Internationalisierung

Die internationale Vermarktung der deutschen Fußballteams birgt Chancen, aber auch Risiken. "Man muss die Marke klar definieren und darauf achten, dass man den Markenkern nicht schädigt", sagt Andreas Jung, Vorstand Marketing beim FC Bayern München, beim Deutschen Medienkongress in Frankfurt. "Und man darf das Nationale nicht vernachlässigen."

Philipp Hasenbein, Managing Director Lagardère Sports Germany, geht davon aus, dass weltweit nur zwei bis drei Fußballligen das Zeug dazu haben, sich weltweit durchzusetzen. "Für Wachstum im Ausland brauchen wir Topspieler und auch Spieler aus den Zielmärkten wie China und Japan." Damit die Bundesliga international beachtet wird, sieht er vor allem den FC Bayern München und Borussia Dortmund in der Pflicht, weil diese schon jetzt eine starke Stellung im Ausland haben. Von den 65 Millionen Facebook-Fans, die der FCB weltweit hat, kommen bereits 94 Prozent aus anderen Ländern, bei Darmstadt 98 seien es gerade mal 20 Prozent.

Deutscher Medienkongress 2017: Bilder vom 2. Tag

(Bild: Getty Images / Maja Hitij)

(Bild: Getty Images / Maja Hitij)

Bei der Frage danach, ob die Sportrechte zu teuer sind, scheiden sich die Geister. "Ich habe weder Olympia noch das Freitagsspiel gekauft. Die Sportrechte, die wir haben, sind refinanzierbar", sagt Olaf Schröder, Vorsitzender der Geschäftsführung von Sport 1. "Ich bin einer der wenigen, der mit der Bundesliga Geld verdient."Susanne Aigner-Drews, Geschäftsführerin von Discovery Networks Deutschland, Österreich und Schweiz, hat eine langfristige Perspektive. "Ein großes Recht wie Olympia ist nicht sofort refinanziert", sagt sie. Eurosport hat sich die Rechte für 48 Länder gesichert. Seit 1. Januar tritt Eurosport unter "Home of Olympics" auf. Der Sender will die Zuschauer schon einmal daran gewöhnen, dass die Olympischen Spiele in Zukunft nur noch bei Eurosport zu sehen sind und nicht bei den öffentlich-rechtlichen Kanälen, mit denen die Verhandlungen gescheitert sind.Eurosport wird im Free- und Pay-TV über 3000 Stunden zeigen und spätestens im März konkrete Informationen zum Konzept vorlegen. "Der Zuschauer soll mehr sehen, als je zuvor", erläutert Aigner-Drews das Konzept. "Wenn einer 30 Eishockey-Spiele sehen möchte, dann wird er das können." pap