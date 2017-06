Sportstreaming-Dienst DAZN will in Deutschland zu Sky aufschließen

Mehr zum Thema ZDF geht leer aus Champions League läuft ab 2018 nur noch im Pay-TV

Der Streaming-Anbieter aus der britischen Perform Group bekommt von Sky Sub-Lizenzen für das Internet. Nach Informationen des "Manager Magazin" kann DAZN dabei sogar mehr Begegnungen live übertragen als Sky.

Das Unternehmen will eine Art "Netflix des Sports" werden und erwirbt dafür Sportrechte im großen Stil. Seit vergangenem Jahr ist DAZN im deutschsprachigen Raum und Japan aktiv, bis 2020 will das Unternehmnen in zehn bis zwölf Länder präsent sein. dh