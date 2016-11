"Sportschau" Jessy Wellmer folgt 2017 auf Reinhold Beckmann

Jessy Wellmer wird Nachfolgerin von Reinhold Beckmann im Moderatoren-Team der "Sportschau" am Samstag. Die 36 Jahre alte Journalistin ist nach Monica Lierhaus die zweite Frau, welche die Spiele der Fußball-Bundesliga in der ARD präsentieren wird. Jessy Wellmer wird nach Angaben des Senders mit Beginn der neuen Saison im Wechsel mit Matthias Opdenhövel und Gerhard Delling die traditionsreiche Sendung moderieren. Beckmann, 60, hört nach 14 Jahren bei der "Sportschau" auf.

"Ich freue mich sehr über diese Entscheidung. Sie ist eine Ehre", sagte Jessy Wellmer am Mittwoch in einer Pressemitteilung. "Die Liste großer Namen in der Sportschau-Moderation ist lang. Außerdem ist es doch schön, dass die Jungs jetzt wieder Gesellschaft bekommen." Seit September 2014 moderiert Wellmer bereits die "Sportschau" am Sonntag. Sie war auch bei Olympia-Sendungen im Einsatz und moderierte Wintersport-Übertragungen."Mit Jessy Wellmer haben wir uns für eine erfahrene Kollegin entschieden, die unsere Zuschauerinnen und Zuschauer schon im Rahmen anderer Sport-Übertragungen im Ersten überzeugen konnte", sagt Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: "Sie ist kompetent, wortgewandt und geistreich. Ganz besonders freue ich mich, dass wir mit ihr unserem programmlichen Aushängeschild, der Bundesliga-Sportschau, auch wieder ein weibliches Gesicht geben können." dpa/hor