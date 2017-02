Sport-Streamingdienst DAZN-Boss Rushton: "Wir werden sehr aggressiv vorgehen"

DAZN ging im August an den Start Foto: Screenshot dazn.de

Seit August greift das britsche Medien-Unternehmen Perform mit dem Sport-Streaming-Dienst DAZN an. Nach der zwei Milliarden Euro teuren Offensive in Japan ist jetzt der deutsche Markt an der Reihe. DAZN will viel Geld investieren, um attraktive Medien-Rechte zu kaufen - am liebsten Fußball und Formel 1.