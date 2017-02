Spiegel Online Jörn Sucher wird stellvertretender Chefredakteur

Neue Aufgaben in der Spiegel-Online-Chefredaktion: Jörn Sucher und Matthias Streitz (v.l.)

Personelle Veränderungen in der Chefredaktion von Spiegel Online: Jörn Sucher steigt zum Stellvertreter der neuen Chefredakteurin Barbara Hans auf. Zudem wird Christina Elmer neues Mitglied in der Chefredaktion. Matthias Streitz leitet dagegen künftig als Editorial Chief of Product den Bereich Produkt und Entwicklung.