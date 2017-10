Spiegel-Gruppe Verlagsleiter Michael Plasse verlässt den Verlag

Abschied nach 13 Jahren: Spiegel-Verlagsleiter und Manager-Magazin-Geschäftsführer Michael Plasse verlässt nach HORIZONT-Informationen den Verlag. Der Grund sind wohl interne Unstimmigkeiten.

Erst vor zwei Jahren hatte Spiegel-Geschäftsführer Thomas Hass ihn (bis dato Manager Magazin-Verlagsleiter) und Jesper Doub (bis dato IT-Chef) zu Verlagsleitern des Spiegel-Verlags befördert. Plasse, heute 44, hatte dabei die Verantwortung für Vertrieb und Werbevermarktung übernommen, außerdem für Verlagskoordination und Leserservice. Und beim Manager Magazin (MM) durfte er sich fortan Geschäftsführer nennen.