"Spiegel Classic" Spiegel-Verlag bringt Best-Ager-Magazin an den Kiosk

Das "Spiegel"-Gebäude in der Hamburger Hafencity (Bild: Der Spiegel)

Best-Ager-Magazine haben derzeit Konjunktur. Nach diversen Titeln für Frauen jenseits der 50 bringt nun auch der "Spiegel" ein Magazin für Best Ager auf den Markt. "Spiegel Classic" richtet sich gleichermaßen an Männer und Frauen "mit Erfahrung und Entdeckergeist" und will die gut situierte Zielgruppe mit einer im Vergleich zum Hauptheft bunteren Themenmischung erreichen.