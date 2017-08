Spiegel, Brand Eins, Vice, Wiwo, Beef Die Cover des Monats im Juli

Während das Wetter in diesem Sommer nur selten Anlass zur Freude bietet, gab es im Juli bemerkenswert viele humorvolle Zeitschriftencover. Auf dem Spiegel schoss Angela Merkel US-Präsident Donald Trump ab, Brand Eins hatte das lustigste Cover seit langem, die Wirtschaftswoche zeigte Amazon-Boss Jeff Bezos als Meister Proper, und das Manager Magazin titelte "Porsche auf Speed". Das waren die besten Cover im Juli.

Der Spiegel überraschte Ende Juli mit einer Schwerpunkt-Ausgabe zur Lage der Nation. Konsequenterweise änderte das Nachrichtenmagazin auch Struktur, Layout und Bildsprache. Jedes der sechs Kapitel wurde von einem Fotografen komplett fotografiert. Die Ausgabe kam mit sechs unterschiedlichen Titelbildern an den Kiosk , die alle von demIm Mai meldete sich der Schauspieler mit einem großen Exklusiv-Interview in der US-Ausgabe von GQ in der Öffentlichkeit zurück. Neben dem Interview wartete das Magazin mit einer umfangreiche Modestrecke auf, für die FotografIm Sommer haben Titelgeschichten zu den schönsten Reisezielen Hochkonjunktur. Nach den "50 Traumzielen vor der Haustür" widmete der Stern im Juli einer der klassischen deutschen Reisedestinationen eine weitere Titelstory - der Nordsee. Das tolle Coverfoto macht definitv Lust auf Urlaub am Meer.Auch der New Yorker feierte mit seiner ersten Ausgabe im Juli den Sommer. Das Bild eines Mädchens mit Badeanzug und Sonnenbrille und einem Wasserball unter dem Arm weckt Erinnerungen an unbeschwerte Kindertage im heimischen Freibad. Die Illustration "Bright Star" stammt von Kadir Nelson.Das irritierende Cover der Juli-Ausgabe von Vice zeigt das Modell einer Milchkuh mit freigelegtem Innenleben - für das Magazin "ein treffendes Bild für die Totalüberwachung im modernen Kuhstall". Das Foto stammt von Nikita Teryoshin, der seit Jahren die Methoden moderner Tierzucht und Massentierhaltung dokumentiert, dabei aber auf die üblichen Schockbilder verzichtet.Mit einem Porsche auf dem Titel kann man nichts falsch machen - schon gar nicht, wenn es sich um das legendäre Modell 911 handelt. Das Manager Magazin setzte für seine Titelgeschichte über die Strategie des Sportwagenherstellers auf einen knallroten 911 GT3 - eines der Spitzenmodelle der Zuffenhausener. Zusammen mit der ebenso knalligen Headline "Porsche auf Speed" gelang dem Manager Magazin im vergangenen Monat damit ein echter Hingucker im Regal der Wirtschaftsmagazine.Zu den zahlreichen liebevoll gestalteten Sportmagazinen, die in den vergangenen Jahren das Licht der Welt erblickt haben, gehört auch Prime Surfing. Das Magazin von Prime Sports mit Sitz am Starnberger See überzeugt wie die Schwestermagazine Prime Skiing, Prime Snowboard und Prime Montainbiking durch hochklassige Fotos.