Soziales Netzwerk Facebook richtet zweites deutsches Löschzentrum in Essen ein

Facebook stockt das Personal zur Sichtung fragwürdiger Inhalte auf Foto: Facebook

Themenseiten zu diesem Artikel: Facebook Arvato Netzwerk Bertelsmann

Facebook baut die Zahl seiner Mitarbeiter in Deutschland, die strafbare oder beleidigende Einträge entfernen, demnächst stark aus. Im Herbst werde in Essen ein zweites Löschzentrum mit 500 Mitarbeitern eingerichtet, teilte das weltgrößte Online-Netzwerk am Mittwoch mit.