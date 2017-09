Sonderwerbeformen Bonprix macht Brustkrebstag-Kampagne auf Sixx

Bonprix setzt mit der Seven-One Ad Factory eine integrierte Kampagne zum Brustkrebstag am 1. Oktober um. Die Modemarke promotet die "Pink Collection by Bonprix" auf dem Spartensender Sixx. Seven-One Ad Factory ist der Vermarkter für Sonderwerbeformen von Pro Sieben Sat 1.

Zuschauer können Ullmann und Experten Fragen zur Früherkennung von Brustkrebs stellen (Bild: Pro Sieben Sat 1)

Die Wäsche-Kollektion "Pink Collection by Bonprix" will Aufmerksamkeit auf die Brustkrebsfrüherkennung legen. So sind beispielsweise Abtastanleitungen auf Labels gedruckt, die in die BHs eingenäht werden. Die Kampagne rund um das Thema startet am 25. September. Kernstück sind drei TV Advertorials am 1. Oktober. In diesen erklären Moderatorinund, die 1. Vorsitzende von, wie man Früherkennung betreiben kann.Zum Start der Kampagne laufen auf Sixx Spnsoring-Trailer mit dem Absender "Pink Collection by Bonprix" sowie ID-Spots mit Janin Ullmann, die in hoher Rotation auf dem Frauensender zu sehen sein werden. Digital wird der Auftritt auf Facebook verlängert.In einem Live-Talk am 1. Oktober um 19 Uhr bekommen Ullmann und Haidinger Verstärkung von Professor Volkmar Müller von der Universitäts-Frauenklinik Hamburg Eppendorf, der Influencerinund Moderatorin. Sie werden Fragen der Zuschauer beantworten. Auf Facebook und Instagram werden Teaser geschaltet, die auf die Advertorials hinweisen. pap