Söhne Mannheims GmbH ZDF will weiter mit Naidoo-Firma zusammenarbeiten

Xavier Naidoo Foto: Vox

Das ZDF will weiterhin mit der Firma des umstrittenen Sängers Xavier Naidoo zusammenarbeiten. Das berichtet das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" (Ausgabe 21/2017). Der Sender in Mainz teilte dazu auf Anfrage mit: "Das ZDF plant eine Tribute-Show für Nena, Ideen für die musikalische Besetzung sind in der Konzeptphase." Die Sendung entstehe in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma Herr!Media, die für unterschiedliche Sender arbeite und auf Musikproduktionen und Musikdokumentationen spezialisiert sei.