Social-Media-Ranking "Tagesschau" mischt mit Turnoma-Video das Storyclash-Ranking auf

Das Ranking Das Social-News-Start-up Storyclash hat sein Ranking der erfolgreichsten deutschen Medienseiten im Social Web erstmals im März 2015 veröffentlicht. Die Rangliste, die HORIZONT Online in Deutschland exklusiv präsentiert, basiert auf einem Algorithmus, der im Sekundentakt tausende Artikel im Netz überprüft und die Shares und Likes zusammenrechnet. Damit lässt sich aus dem Ranking herauslesen, wie Medienmarken in einem einzelnen Monat in sozialen Netzwerken tatsächlich performt haben.

Kinder-, Tier- und insbesondere Katzen-Content ziehen im Netz immer - das weiß jeder. Doch wer hätte gedacht, dass das auch für gelenkige Omas gilt? Ein Post der Tagesschau beweist es: Ein Clip über die älteste Wettkampfturnerin der Welt landet an der Spitze der Top Posts im Juni. Das Video kassierte fast 3.8 Millionen Interaktionen - und ist damit laut Storyclash alleinig ausschlaggebend dafür, dass die "Tagesschau" mit insgesamt etwa 4,6 Millionen Likes, Shares und Kommentaren auf Platz 2 bei den Top Sites der Story-Clash-Charts landet. Durch den Klickerfolg ziehen die Kanäle der ARD-Sendung an "Die Welt" (jetzt Platz 4) und "Focus" (jetzt Platz 5) vorbei. Nur "Bild" lässt sich nicht verdrängen und bleibt mit etwa 5,8 Millionen Interaktionen die ungeschlagene Nummer-1-Seite im Social-Media-Ranking.Grund zur Freude hat auch "Video Trends". Der Facebook-Kanal "Video Trends", der in diesem Monat zum ersten Mal im Ranking auftaucht, landet auf Anhieb auf Rang 3. Die Site, die ausschließlich Videos postet, verzeichnete im vergangenen Monat etwa 3,3 Millionen Interaktionen - fast 100.000 mehr als Verfolger "Die Welt" (etwa 3,2 Millionen Interactions) vorweisen kann. Auch bei den Top Posts hat "Video Trends" einen Lauf: Von der Site stammen gleich drei der Top 10 Posts.Darüber hinaus performten bei den Top Posts neben dem Video mit der "Turnoma" zwei Beiträge von "Video Snacks" (6. Platz bei den Top Sites) gut - jedoch mit meilenweitem Abstand zum "Tagesschau"-Clip. Der Video-Snack-Post "Die Bierprobierer" auf Platz 2 verzeichnet zwar über 267.000 Interaktionen - doch das sind mehr als 3 Millionen weniger Likes, Shares und Kommentare als Top Post Nummer 1. bre