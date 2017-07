Social-Media-Ranking Eintracht Frankfurt ist Facebook-Meister 2016/17 - Bayern Vize

Quelle: Institut für Fußballmanagement

Über die gesamte Saison hinweg zeigten die Frankfurter die konstanteste Performance in den sozialen Medien. So konnten sie in 6 von 9 Monaten den besten Wert der 18 Bundesligisten erzielen", so Haupt. "Der Inhalt ihrer Posts aktivierte die Fans regelmäßig und regte so zum Interagieren an. Die Eintracht postete häufig diverse Live-Videos und 360-Grad-Fotos auf ihrer Facebook-Seite, wodurch der Multimedialitätswert nahezu immer die Höchstpunktzahl erreichen konnte." Mit der Einführung des Bewegtbildformats "Krombacher Runde" habe man zudem geschickt aufgezeigt, wie sich Sponsoren in Social-Media-Aktivitäten einbinden lassen und für die Fans zugleich hoher Mehrwert generiert werden kann.

"Die Fans wurden durch eine hohe Anzahl an Gewinnspielen regelmäßig aktiviert und so zum Interagieren angeregt. Dortmund konnte außerdem gezielt mehrere verschiedene Sponsoren einbinden, wodurch hohe Werte in puncto Sponsorenintegration zustande kamen."



Die Grundlage für die Erhebung bildet der

Auf ähnlich konstant hohem Niveau habe sich nur der FC Bayern bewegt. "Jedoch sank gegen Ende der Saison der Interaktionswert sowie die Sponsoreneinbindung, wodurch es nicht ganz zum Titel reichte", erklärt Haupt. Der BVB konnte sich laut Ausführungen des Instituts für Fußballmanagement dank einer starken Rückrunde sichern. Haupt: