Social Media Analyse So performen die Spitzenkandidaten der Parteien in den sozialen Netzwerken

Dass die sozialen Medien auch bei der politischen Meinungsbildung eine immer größere Rolle spielen, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr - auch wenn es bislang kaum gesicherte Erkenntnisse über den Einfluss von Facebook, Twitter & Co. gibt. Und so sind auch fast alle Spitzenkandidaten von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, der Linken und der AfD in einem oder mehreren sozialen Netzwerken aktiv. Einzig AfD-Mann Alexander Gauland verweigert sich den sozialen Medien vollständig und hat noch nicht einmal ein eigenes Facebook-Profil.Bei Facebook hat Angela Merkel mit fast 2,5 Millionen Fans die mit Abstand größte Anhängerschaft - in punkto Perfomance liegt die Bundeskanzlerin laut Vico aber auf dem letzten Platz. Das liegt vor allem an der schwachen Engagement-Rate ihrer Fans, außerdem postet das Social-Media-Team der Kanzlerin nicht einmal einen Beitrag pro Tag. Am besten performt Christian Lindner bei Facebook. Der FDP-Spitzenmann richtet sich im Schnitt zweimal pro Tag an seine Follower, die zudem sehr häufig auf seine Posts reagieren. Eine höhere Interaktionsrate kann lediglich AfD-Kandidatin Alice Weidel vorweisen. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz landet bei der Facebook-Performance auf Platz 2.Bei Twitter hat Grünen-Kandidat Cem Özdemir die Nase vorne. Im Schnitt setzt der Schwabe mit türkischen Wurzeln pro Tag 7,5 Tweets pro Tag ab - mehr Tweets zählte Vico lediglich bei Özdemirs Parteifreundin Katrin Göring-Eckardt (8 Tweets) und Christian Lindner, der im Schnitt 9 Mal pro Tag twittert. Beim Engagement seiner Follower liegt Özdemir aber klar in Führung. SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz landet hier auf dem zweiten Platz, weil er besonders viele Likes und Retweets erzielt. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist neben Alexander Gauland die einzige Spitzenkandidatin, die nicht bei Twitter aktiv ist.Bei der Fotoplattform Instagram zeigt die CDU-Vorsitzende wiederum die beste Performance. Sie hat nicht nur die mit Abstand meisten Follower, ihr Account weist auch das höchste wöchentliche Wachstum auf. Nur bei der Engagement-Rate muss sie sich Christian Lindner und Cem Özdemir geschlagen geben.Unter dem Strich bescheinigt Vico FDP-Spitzenkandidat Christian Lindner, der zusammen mit der Grünen-Spitze auf allen Kanälen präsent ist, die beste Performance in den sozialen Netzwerken. "Insbesondere Lindners aktiver Auftritt zeigt, dass er den sozialen Medien eine große Bedeutung in Bezug auf die anstehende Bundestagswahl zuzuschreiben scheint", sagt Vico-Geschäftsführer Marc Trömel. "Er ist im Wahljahr 2017 bislang der größte Influencer unter den deutschen Spitzenkandidaten. Das Social Media-Verhalten der Kanzlerin hingegen bestätigt, was wir bei Vico häufig feststellen: Reichweite ist im Influencer-Marketing nicht alles." dh