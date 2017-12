Snapchat Telekom ist Startkunde für Promoted Stories in Deutschland

So sah die Sponsored Story der Telekom auf Snapchat aus © Snapchat

Erstmals in Deutschland wurde eine Snapchat-Story von einem Werbekunden präsentiert: Am 2. Dezember erstellte die Deutsche Telekom in der App eine so genannte Promoted Story über das Konzert des Rappers Marteria in Köln. Snap hatte das Format zum Black Friday am 24. November eingeführt.