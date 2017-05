Burkhard Weber Sky Deutschland ernennt erstmals einen Chefredakteur

Sky Deutschland baut den Sportbereich zum 1. Juni um. Mit Burkhard Weber gönnt sich das Pay-TV-Unternehmen dann erstmals einen Chefredakteur. Im selben Zuge führt Sky mehrere Redaktionsbereiche zu einer Zentralredaktion zusammen. Zudem schaffen die Unterföhringer neue Verantwortlichkeiten innerhalb von Redaktion und Programmbereich.

Vice President Brand Communication & Social Media, bekommt eine neue Funktion: Sie übernimmt den Posten der

In Webers Verantwortung sollen künftig alle redaktionellen Themen von linear bis digital liegen. Weber ist damit künftig auch für den Free-TV-Sender Sky Sport News HD sowie für den Digital-Bereich redaktionell verantwortlich. Zudem soll der ehemalige Sportchef von RTL, der bei Sky bislang den Live-Bereich verantwortete, aus den bislang getrennten Redaktionen Live, News und Digital eine Zentralredaktion formen, um redaktionelle und programmliche Kompetenzen besser zu verzahnen, wie Sky mitteilt."Ein Sky Sport ist der 360-Grad-Blick auf ein Thema. Storytelling aus einer Hand", sagt Sky-Sportchef. "Für die Zuschauer bedeutet das konkret, dass sie ein Thema von nur einem Experten bzw. Autor komplett aufbereitet bekommen. Egal, ob für die Live-Berichterstattung, für unseren Free-TV-Sender Sky Sport News HD oder Digital." So werde etwa der Kommentator der Live-Berichterstattung von der Fußball-Bundesliga nach Abpfiff gleichzeitig den Highlight-Clip produzieren. "Denn näher und unmittelbarer am Spiel dran war kein anderer als der Kommentator selbst", wie es in einer Sky-Mitteilung heißt.Neben Weber verkündet Sky noch weitere Personalien:, seit dem ersten Sendetag am 11. Dezember 2011 Redaktionsleiter von Sky Sport News HD, übernimmt die neu geschaffene Position des Director Digital Sports unter Burkhard Weber. In dieser Funktion ist der 41-Jährige für das neue Sky Sportportal skysport.de, das im Sommer gelauncht wird , sowie für den Bereich Sport Social Media verantwortlich. Hier hat Sky vor Kurzem eine Kooperation mit Snapchat geschlossen und gehört zu den ersten deutschen Medienpartnern für die Rubrik Discover Auch, bislangVice President Program & Business. Damit ist Henze vor allem für die Programmplanung und -entwicklung sowie für Konzeption und Vermarktung des neuen Sportportals zuständig. Zudem soll als zentrale Schnittstelle von Sky Sport für alle anderen Bereiche von Sky fungieren. ire