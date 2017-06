Sky-Media-Manager Michel zur Quotenmessung "Wir reden über zweistellige Unterschiede"

Martin Michel, Geschäftsführer von Sky Media, verhandelt mit der Arbeitsgemeinschaft Videoforschung (AGF) über die Quotenmessung. Die von der AGF gemessenen Zuschauerzahlen liegen deutlich unter denen aus Skys eigenem Panel. "Im Sport reden wir über zweistellige Unterschiede", sagt Michel im Video-Interview mit HORIZONT Online auf den Screenforce Days.

Sky-Media-Geschäftsführer Martin Michel im Interview

hat ein eigenes Panel mit 15.000 angeschlossenen Haushalten aufgebaut und misst darüber technische Reichweiten. Schon im Dezember hatte diedie Messsystematik für Pay-TV korrigiert, weil die Sky-Quoten in der bis dahin gültigen Methodik deutlich unter den tatsächlichen Zahlen lagen.ist daher zuversichtlich, dass es auch bei den aktuellen Abweichungen bald eine Korrektur geben wird. "Wir wissen, woran es liegt und sind auf einem guten Weg, es zu korrigieren", sagt er.Er geht davon aus, dass Sky Media in der Vermarktung von höheren Zuschauerzahlen profitieren wird. Hoffnungen setzt er auch auf das neue Portal, das am 3. Juli startet und mit dem Sky erstmals auch online Sportnachrichten anbietet. pap