Sex-Vorwürfe gegen Dieter Wedel ZDF und ARD lagen keine Hinweise vor

Dieter Wedel © ARD Degeto/Svenja von Schultzendorff

Das ZDF hatte bislang nach eigenen Angaben keine Hinweise auf die Vorwürfe mehrerer Schauspielerinnen gegen den Regisseur Dieter Wedel. "Es handelt sich um schwerwiegende Vorwürfe gegen Herrn Wedel, die dieser in einer eidesstattlichen Versicherung zurückgewiesen hat", erklärte der öffentlich-rechtliche Sender am Donnerstag auf Anfrage in Mainz. "Dem ZDF lagen keine Hinweise zu den im 'Zeit-Magazin' geschilderten Vorfällen vor."