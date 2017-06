Seven Ventures Pro Sieben Sat 1 verkauft Großteil seines Media-for-Equity-Portfolios

Eckhardt baut Konzepte für Kunden Foto: Seven-One Media

Pro Sieben Sat 1 Media macht Kasse: Die Beteiligungstochter des TV-Konzerns hat einen großen Teil seines Media-for-Equity-Portfolios an den Finanzinvestor Lexington Partners verkauft. Seven Ventures bleibt allerdings als Medienpartner mit einem Minderheitsanteil an den Unternehmen beteiligt.