Serviceplan Campaign X Sky feiert Weihnachten mit Elyas M'Barek

"Mit Sky ist für jeden das Richtige dabei" - unter diesem Motto bringt der Pay-TV-Sender an diesem Freitag seine Weihnachtskampagne in die Werbeblöcke. Als Testimonial ist auch diesmal wieder Schauspieler Elyas M'Barek mit von der Partie. HORIZONT Online zeigt den Spot exklusiv vorab.

Das perfekte Weihnachtsgeschenk: Elyas M’Barek und Sky



Bild: Sky Deutschland Mehr zum Thema Sky So wirbt Elyas M'Barek für den Pay-TV-Sender

In dem 30-Sekünder, der über die gesamte Vorweihnachtszeit auf den Sky-Sendern sowie im Free-TV zu sehen sein wird, kann sich der "Fack ju Göhte"-Star auch über die unnützen Geschenke seiner Freunde freuen, weil er das richtige ja bereits hat: sein Sky-Paket. Am Ende des Spots verbreitet M'Barek die Botschaft: "Man freut sich über alles, wenn man das Richtige schon hat.""Die Zusammenarbeit mit Elyas M'Barek als Sky-Testimonial war bisher ein durchschlagender Erfolg. Das spiegelt sich zum einen in hervorragenden Wiedererkennungswerten für Marke und Produkt wieder, zum anderen ist Elyas einfach ein großer Sympathieträger, der unsere Botschaften glaubhaft und sehr charmant vermittelt und damit perfekt auf die Marke Sky einzahlt", sagt, Marketingchefin bei Sky Deutschland. Zudem passe M'Barek gut zu dem Unternehmen und dessen Positionierung im Markt. "Deshalb kommt er natürlich auch in der wichtigsten Phase des Jahres, nämlich als Protagonist unserer Weihnachtskampagne, wieder zum Einsatz."Neben TV kommen auch Printanzeigen, Online-Banner und OOH-Motive zum Einsatz. Produziert wurde der Spot vonund, Regie führte erneut("Türkisch für Anfänger", "Fack ju Göhte 1 + 2"). Die Postproduktion kommt von. Die Mediaplanung steuernund. tt