Selbstverpflichtung BVDW macht Schluss mit Wild West im Programmatic Advertising

Programmatic Advertising ist auf dem Vormarsch Foto: Fotolia/dfv

Begriffe wie Qualität und Transparenz wurden in letzter Zeit nicht gerade in einem Atemzug mit Programmatic Advertising genannt. Das soll sich jetzt ändern: Mit einem seit dem heutigen Montag wirksamen Code of Conduct will der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) einheitliche Standards in der Branche etablieren und die nachhaltige Professionalisierung von Programmatic Advertising vorantreiben. Mehr als 30 Unternehmen haben die Selbstverpflichtung bereits unterzeichnet.