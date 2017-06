Screenforce Days Wie Screenforce den ROI-Analyzer ausbaut, um den Effekt von TV-Werbung zu belegen

Die Screenforce Days 2017 finden am 21. und 22. Juni in Köln statt Foto: Screenforce

Am Ende zählt für den Handel bare Münze: Werbungtreibende, die in TV investieren, wollen genau wissen, was ihnen das gebracht hat. Als Beleg bietet ihnen die Gattungsinitiative Screenforce dafür den ROI-Analyzer, ein Wirkungstool, das den Return on Investment erfasst und dabei kurz- und langfristige Effekte von Fernsehwerbung mit einbezieht. Auf Wunsch der Kunden wird es ständig ausgeweitet. Die jüngste Erweiterung umfasst die Segmente Süßwaren und Kosmetik – Branchen, „die seit Jahren konstant auf Fernsehwerbung setzen und einen TV-Share jenseits der 80 Prozent halten“, wie Screenforce-Geschäftsführer Martin Krapf sagt.