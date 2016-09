Scoopcamp Newsroom-Chef der „Washington Post“ kommt nach Hamburg

Jeremy Gilbert, Director of Strategic Initiatives bei der „Washington Post“, ist einer der Keynote-Speaker beim diesjährigen Scoopcamp in Hamburg

Welche Innovationen brauchen die Medien? Und welche Ideen für die Zukunft des Journalismus' lassen sich bereits verwirklichen? Antworten auf diese Fragen will in der nächsten Woche die Medienkonferenz Scoopcamp bieten und fragt unter anderem bei Jeremy Gilbert, Newsroom-Chef der „Washington Post“, nach.

Gilbert, am 29. September einer der Keynote-Speaker, leitet als Director of Strategic Initiatives den Newsroom derund ist für die Identifikation, Kreation und Ausführung aller digitaler Produkte verantwortlich. Er verwirklichte unter anderem erste Virtual-Reality-Stories. Die „Washington Post“ war vor drei Jahren von Amazon-Chefübernommen worden.Am Rednerpult im Theater Kehrwieder in der Hamburger Speicherstadt stehen außerdem Digitalexpertin, die bereits mehrere Unternehmen und Start-Ups gegründet hat, sowie, der bei der Audience-Engagement-Plattform Playbuzz das Geschäft in Europa, Lateinamerika und Asien verantwortet. In mehreren Workshops geht es unter anderem um Datenjournalismus, Storytelling und Produktinnovationen. Zudem diskutieren(Next Media Accelerator),(Adtriba),(Mediengruppe Oberfranken) und(Google) über die „Bedingungen von Medien-Start-Ups“. Anmeldungen für die Konferenz, zu der rund 250 Experten, Journalisten und Programmierer erwartet werden, sind unter www.scoopcamp.de möglich. kan