Schmähkritik Böhmermann sieht sich im Erdogan-Wirbel von der Geschichte bestätigt

Jan Böhmermann bedauert die Schmähkritik nicht Foto: ZDF / Philippe Fromage

Moderator Jan Böhmermann sieht sich im Rückblick in seinem Umgang mit dem umstrittenen Erdogan-Gedicht bestätigt. "Dass wir richtig lagen, hat die Geschichte gezeigt", sagte der 35-Jährige am Montag bei einer Medientagung in Köln.