Schickler Media Index Deutscher Werbemarkt wächst – dank Onlinewerbung

Digital belebt den Werbemarkt © Fotolia

Allen zwischenzeitlichen Problemen zum Trotz: In seiner Gesamtheit wächst der deutsche Werbemarkt auch 2017. Schickler prognostiziert im "Media Index", den die Unternehmensberatung exklusiv in HORIZONT vorlegt, ein Plus von 1,5 Prozent. Für 2018 geht die Unternehmensberatung von 3,3 Prozent Wachstum aus – erneut getrieben von Online.