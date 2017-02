"Santa Clarita Diet" Netflix muss blutige Werbekampagne stoppen

In der Netflix-Serie "Santa Clarita Diet" geht es humorvoll und blutrünstig zugleich zu: Immobilienmaklerin Sheila, gespielt von Drew Barrymore, wird plötzlich zum Zombie und entwickelt einen Heißhunger auf Menschenfleisch. Entsprechend sieht auch die Werbekampagne für die Serie in Deutschland aus. Da wird etwa ein in Stücke gehackter Finger zur Currywurst, außerdem platzierte Netflix Pop-up-Stores in Berlin, wo dieser und andere Snacks als "Finger-Food" angepriesen wurden. Nun musste der Streaming-Anbieter die Kampagne jedoch kurzerhand stoppen.