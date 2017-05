"Sag's mir ins Gesicht" "Tagesschau" fordert Internet-Pöbler zu Video-Dialog auf

Kai Gniffke ist Chefredakteur von ARD Aktuell Foto: NDR/Holde Schneider

Die "Tagesschau" fordert anonyme Kommentatoren und Verfasser von Hasskommentaren zu einem Video-Dialog auf. Bei der Aktion "Sag's mir ins Gesicht" stellen sich prominente ARD-Gesichter wie Anja Reschke und Isabel Schayani live auf Facebook ihren Kritikern, die dabei aus der Anonymität hervortreten sollen, teilte ARD-aktuell am Freitag in Hamburg mit. Den Anfang macht am Sonntag (28. Mai) um 19 Uhr Kai Gniffke, Erster Chefredakteur ARD-aktuell.