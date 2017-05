Donald Trump und Kim Jong Un reiten als Babys auf der Atombombe, das "SZ Magazin" träumt von Bier, das "Zeit Magazin" von einer Weltreise, der "Stern" lässt katholische Priester Händchen halten und die "Wirtschaftswoche" macht Ivanka Trump zum Coverstar. Das waren die besten Cover im April.

Die Cover des Monats In Zeiten flüchtiger Aufmerksamkeit und sinkender Auflagenzahlen wird die Titelseite mehr denn je zum Schaufenster und Aushängeschild von Zeitschriften. Ein gutes Cover macht neugierig, lockt Gelegenheits- und potenzielle Neuleser an und entscheidet nicht zuletzt den Kampf um Käufer am Kiosk. HORIZONT.NET präsentiert jeden Monat eine rein subjektive Auswahl besonders gelungener Zeitschriften-Cover.

Nach seinem umstrittenen Cover mit Donald Trump als Schlächter der Freiheitsstatue machte der "Spiegel" Ende April erneut mit einer Illustration von Edel Rodriguez auf. Auch dieses Bild ist nicht unbedingt schmeichelhaft für den US-Präsidenten: Rodriguez stellt Donald Trump und den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un als Babys dar, die auf einer Atombombe wippen, um das Säbelrasseln der beiden exzentrischen Machthaber zu karikieren.Das Magazin der "Süddeutschen Zeitung" widmete Ausgabe 15 Mitte April seiner Heimatstadt München und fragte zahlreiche prominente Bewohner der bayerischen Landeshauptstadt nach ihren Träumen, Wünschen und Sorgen. Das augenzwinkernde Titelbild, das das wohl wichtigste Kulturgut von München in Szene setzt, stammt indes von dem in London lebenden französischen Grafiker Jean Jullien "Das Magazin" ist eine wöchentliches Supplement des Züricher "Tagesanzeigers". Ähnlich wie das "SZ Magazin" und das "Zeit Magazin" in Deutschland glänzt auch "Das Magazin" regelmäßig mit hervorragenden Titelbildern. Das Cover von Ausgabe 17 vom 29. April zeigt ein Aquarell des bekannten Berliner Grafikers Christoph Niemann , der auch regelmäßig für Magazine wie "The New Yorker" arbeitet.Auch wenn man es vermuten könnte: "Drift" ist weder ein Architektur-, noch ein Lifestylemagazin. Das stets mit stimmungsvollen Coverfotografien aufwartende Magazin aus New York widmet sich jeweils der Kaffeekultur in einer internationalen Metropole. Die aktuellen Ausgabe erkundet die Szene in Melbourne.Das tolle Cover der ersten April-Ausgabe von "The New Yorker" von Malika Favre trägt den Titel "Operating Theatre". Die Künstlerin wollte den Moment darstellen, in dem man vor einer Operation unter Narkose das Bewusstsein verliert. Besonders eindrucksvoll kommt der Effekt als GIF zur Geltung Ebenfalls aus der Vogelperspektive fotografiert ist das Titelbild von Ausgabe 18 des "Zeit Magazins". Ein einsames Flugzeug über den Wolken ziert "Das Reiseheft", das seine Leser mit Bildern des Fotografen Oliver Helbig auf eine Reise rund um die Welt mitnimmt.Der "Stern" schaffte es, seine Titelgeschichte über "Verbotene Liebe im Vatikan" Ende Februar ebenso klar wie zurückhaltend zu illustrieren. Zwei Priester, die Hand in Hand durch einen Säulengang schlendern, ein rosa Farbfilter - fertig ist das Titelbild zum Enthüllungsbuch des Priesters Krysztof Charamsa.Und noch mal Donald Trump - zumindest als langer Schatten hinter seiner Tochter Ivanka. Anlässlich des Besuchs der Präsidententochter beim "Woman20Summit" Ende April widmete die "Wirtschaftswoche" der "mächtigsten Tochter der Welt" und wahren First Lady der USA eine eigene Titelgeschichte.