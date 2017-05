Roger Ailes Früherer Senderchef von Fox News ist gestorben

Fox News formt die Ansichten vieler politisch rechts gesinnter Amerikaner Foto: 21st Century Fox

Rund ein Jahr nach einem Sex-Skandal und seinem anschließenden Rücktritt beim konservativen TV-Sender Fox News ist der langjährige US-Fernsehmacher Roger Ailes tot. Ailes sei am Donnerstag im Alter von 77 Jahren gestorben, teilte Fox News mit. Er sei für viele ein "loyaler Freund" gewesen, ließ seine Ehefrau Elizabeth mitteilen. "Er war auch Patriot, zutiefst dankbar in einem Land zu leben, das ihm so viele Möglichkeiten gab, hart zu arbeiten, weit zu kommen - und etwas zurückzugeben."