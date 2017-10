Rodale-Motor-Presse / Bauer Angela Meier-Jakobsen wechselt von Women’s Health zu Intouch/Closer

Fast ein Jahr hat Bauer gesucht – nun ist man fündig geworden: Angela Meier-Jakobsen wird zum 1. Dezember Chefredakteurin der People-Titel Intouch und Closer. Sie kommt von Women’s Health (Rodale-Motor-Presse). Dort übernehmen die Aufgaben gleich zwei Köpfe.

Auslöser der Wechselfälle: Im Januar hatte Tim Affeld, bis dato Chefredakteur von Bauers Intouch und Closer, verkündet, im Sommer in gleicher Position bei den Klambt-Konkurrenzmagazinen In und OK anzuheuern. Seine Stellvertreterin Julia Wöltjen nahm er gleich mit. Seither suchte Bauer einen neuen Chef für seine beiden Klatschtitel. Im Mai konnte man immerhin schon neue Stellvertreter präsentieren.



Von „Intouch" zu „In" Klambt wirbt Chefredakteur Tim Affeld und Vize Julia Wöltjen von Bauer ab

Den Chefsessel übernimmt nun bald. Die 38-Jährige arbeitete als freie Journalistin bereits für die Bauer-Titel Maxi und Tina. Nach Stationen bei Fit for Fun und Freundin (beide Burda) war sie sechs Jahre lang bei Grazia (G+J/Klambt) tätig, zuletzt als stellvertretende Chefredakteurin. Seit Januar 2016 führt die studierte Soziologin Women’s Health.Und dort? Rücktnach. Die bisherige Ressortleiterin Life wird das Frauen-Lifestyle- und Fitnessmagazin als Redaktionsleiterin gemeinsam mitführen, der die Chefredaktion von Women’s Health zusätzlich zu seiner neuen alten Aufgabe als Boss des Brudertitels Men’s Health übernimmt.Bruchhagen wiederum ist ein Bauer-Gewächs: Die heute 32-Jährige absolvierte die dortige Journalistenschule und arbeitete danach als Redakteurin für Maxi und als Ressortleiterin bei Lea. rp