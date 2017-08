Relaunch "Baby und Familie" liefert mehr Service für den Nachwuchs

Die aktuelle Titelseite von "Baby und Familie" Foto: Wort & Bild Verlag

Am morgigen Freitag erscheint der Gesundheitsratgeber „Baby und Familie“ im neuen Look. Veränderungen an Cover und Logo, im Layout, der Bildsprache und bei den Inhalten sollen den Titel aus dem Wort & Bild Verlag noch authentischer und lebensnaher wirken lassen.