Rekordergebnis Bundesliga setzt erstmals mehr als 3 Milliarden Euro um

DFL-Chef Christian Seifert konnte einmal mehr positive Zahlen für die Bundesliga vermelden Foto: Serviceplan

Die Bundesliga bleibt weiter auf Erfolgskurs: Christian Seifert, Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga (DFL), konnte am Donnerstagmittag in Frankfurt am Main den zwölften Umsatzrekord in Folge vermelden. In der Saison 2015/16 haben die 18 Bundesligaklubs erstmals die Marke von drei Milliarden Euro Umsatz geknackt und eine Steigerung von 23,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr (3,24 Milliarden versus 2,62 Milliarden Euro) erzielt.