Red-Bull-Sender Servus TV stellt Sendebetrieb in Deutschland doch nicht ein

Servus TV bleibt in Deutschland und der Schweiz nun doch auf Sendung Foto: Screenshot

Kehrtwende bei dem österreichischen Privatsender Servus TV: Der Fernsehkanal des Red-Bull-Besitzers Dietrich Mateschitz, 72, stellt den Sendebetrieb in Deutschland und der Schweiz bis zum Jahresende doch nicht ein. Das bestätigte ein Sprecher am Dienstag. Zuvor hatte die Zeitung "Salzburger Nachrichten" in ihrer Online-Ausgabe darüber berichtet.